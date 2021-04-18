Диетологи перечислили продукты, которые опасно есть натощак

https://static.news.ru/photo/244da9c6-a04a-11eb-9caf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Составлен список продуктов, которые опасно есть на голодный желудок. Российские диетологи поделились рассказали о самых вредных.

В частности, оказывается опасно пить слишком холодную и горячую воду. От этого возникают проблемы с желудком и слизистой, пишет издание 74.ru.

Слизистую также будет раздражать кофе. Хлебобулочные и мучные изделия также не советуют есть натощак. Диетологи называют эти продукты «прямой дорогой к ожирению». Они также вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина.

Соки тоже стоит исключить из тех продуктов, которые можно пить натощак. От этого страдает поджелудочная железа. В кислых фруктах и ягодах содержатся многочисленные кислоты, которые могут быть вредны, если желудок пуст.

Меньше всего вреда от кисломолочных продуктов. Они просто становятся бесполезными. Утром после сна в человеческом желудке высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные лактобифидобактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах.

Как писал NEWS.ru, специализированные кофе и чай для похудения снижают массу тела, однако могут нанести вред здоровью. Об этом предупредила врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнёва.

Специалист отметила, что такой метод похудения не поможет грамотно сбросить вес, а ушедшие килограммы вскоре вернутся.