Диетолог рекомендовал чаще готовить еду дома

https://static.news.ru/photo/ba0c70f6-6198-11ea-856f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаще готовить самостоятельно дома, а не заказывать готовую еду рекомендует главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По мнению специалиста, таким образом человек может контролировать состав блюда и метод его приготовления.

В интервью РИА Новости Стародубова рекомендовала домашнее приготовление пищи, поскольку в этом случае можно контролировать состав блюда, уменьшить количество жира, соли, сахара, выбрать технику приготовления и, например, не обжаривать продукты.

Когда привозят готовое блюдо — его состав, к сожалению, уже не изменить. Если говорить про продукты, а не блюда, то в их заказе и доставке много плюсов: экономия времени, сил, иногда средств, возможность планирования и предварительного составления меню, — сказала диетолог.

При этом она отметила, что даже самый здоровый и сбалансированный ужин не принесёт радости, если на него потрачено большое количество времени и сил, поэтому полностью от сервиса доставки отказываться всё же не стоит.

Для доставки готовой еды есть место в нашей жизни. Главный вопрос в том, что вы заказываете и сколько, — резюмировала Антонина Стародубова.

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