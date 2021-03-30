Диетолог рекомендовал чаще готовить еду дома

Чаще готовить самостоятельно дома, а не заказывать готовую еду рекомендует главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По мнению специалиста, таким образом человек может контролировать состав блюда и метод его приготовления.
В интервью РИА Новости Стародубова
Когда привозят готовое блюдо — его состав, к сожалению, уже не изменить. Если говорить про продукты, а не блюда, то в их заказе и доставке много плюсов: экономия времени, сил, иногда средств, возможность планирования и предварительного составления меню, — сказала диетолог.
При этом она отметила, что даже самый здоровый и сбалансированный ужин не принесёт радости, если на него потрачено большое количество времени и сил, поэтому полностью от сервиса доставки отказываться всё же не стоит.
Для доставки готовой еды есть место в нашей жизни. Главный вопрос в том, что вы заказываете и сколько, — резюмировала Антонина Стародубова.
Ранее диетолог рассказал об опасном заблуждении худеющих женщин. По словам доктора, женщины, которые пытаются избавиться от лишних килограммов, часто борются с симптомами вместо того, чтобы отыскать причину набора веса и устранить её. Об этом писал NEWS.ru.