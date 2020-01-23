https://static.news.ru/photo/98a849f0-3e64-11ea-acce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samueles /pixabay.com

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что грейпфрут, вопреки всеобщему мнению, не обладает способностью расщеплять жир. Однако это не значит, что этот цитрус не будет полезен при похудении. Об этом сообщил портал «МедикФорум».

Грейпфруты содержат много жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Их характерный терпкий вкус обусловлен большим количеством органических кислот, из-за чего этим фруктам часто приписывают способность расщеплять жиры. Но подобное утверждение ошибочно, — процитировали диетолога на портале.

Тем не менее это не значит, что грейпфрут бесполезен для худеющих. Этот цитрус малокалорийный, содержит клетчатку, а также способствует продолжительному насыщению, отметила диетолог.

Кроме того, грейпфрут содержит полезное вещество флаваноид нарингенин. Оно помогает повысить чувствительность к инсулину и снизить «плохие» липиды в крови.

Врач отметила, что достаточно употреблять грейпфрут два-три раза в неделю.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Мирият Мухина рассказала, какие продукты лучше сжигают жир. Диетолог отметила орехи, рыбу, перец чили и другие продукты.