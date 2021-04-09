Диетолог рассказала об опасности чая и кофе для похудения

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Специализированные кофе и чай для похудения снижают массу тела, однако могут нанести вред здоровью, предупредила врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнёва.

По её словам, такие напитки действительно помогают увидеть разницу на весах.

Масса тела уменьшится, но при этом важно понимать, что это произойдёт исключительно за счёт изменения количества воды в организме, — подчеркнула она.

Специалист отметила, что такой метод похудения не поможет грамотно сбросить вес, а ушедшие килограммы вскоре вернутся.

Селезнёва добавила, что специализированные чаи и кофе обладают мочегонным и слабительным действием, и вместе с потерей воды организм лишится важных микроэлементов, таких как калий. Частый приём таких напитков может спровоцировать нарушения ритма сердца.

Однако напитки для похудения не совсем бесполезны — их можно употреблять, но при этом не наделять их жиросжигающими свойствами, передаёт ПРАЙМ.

Как писал NEWS.ru, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, какой продукт стоит ввести в рацион, чтобы помочь нормальной работе сердца и щитовидной железы.