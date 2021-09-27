Диетолог рассказала о сомнительной пользе фитнес-продуктов для худеющих

Продукты глубокой переработки никогда не принесут пользы худеющим, даже если на их упаковке будет указано «эко» или «фитнес». Такое мнение высказала спортивный и клинический диетолог-нутрициолог, персональный тренер Ракель Капель. По словам специалиста, такие «здоровые» перекусы сомнительны, поскольку созданы для повышения аппетита, пишут «Невские новости».

Сейчас в ассортименте магазинов большое количество продуктов с маркировками «фитнес», «био», «эко», «целые злаки», однако они не настолько полезны, как кажется на первый взгляд, отметила Капель.

Продукт глубокой переработки никогда не будет хорошим вариантом. Такие продукты не просто не помогают насыщению, они специально изготовлены, чтобы стимулировать аппетит, — подчеркнула диетолог.

Чтобы удержаться от покупки злаковых батончиков и подобной продукции, Капель советует составить план питания и чётко следовать ему. В частности, для снижения веса необходимо ввести в рацион блюда с высоким содержанием белка, также в меню должны быть сложные углеводы, в том числе картофель, злаковые и бобовые.

Также, по словам тренера, нельзя забывать о качественных жирах. Они содержатся в таких продуктах, как авокадо, миндаль, фундук, грецкие орехи, оливковое масло. А вместо сладостей можно съесть фрукты, выпить кефира или йогурта.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о продуктах, которые категорически противопоказано употреблять на ночь. По его словам, есть необходимо как минимум за час до сна и для этого подойдут курица, индейка, нежирная рыба, авокадо. Категорически нельзя есть на ночь красное мясо, бобовые и соевые продукты, а также солёные, острые и сладкие блюда.