Диетолог рассказала о смертельной опасности подгнивших овощей и фруктов

https://static.news.ru/photo/347a90bc-a725-11ea-b551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подгнившие овощи и фрукты нельзя употреблять в пищу, заявила диетолог Елена Соломатина. По её словам, они содержат смертельно опасные органические соединения — афлатоксины.

Это вещество находится во всех частях плода, то есть просто отрезать «порченый бочок» не получится, передаёт «Вечерняя Москва». Даже хлеб нужно выкидывать, если на нём появляется плесень.

Иногда с уценкой в продуктовых супермаркетах предлагают экзотические фрукты, которые начали портиться, к примеру, манго. Не стоит их покупать, — подчеркнула она.

Плесень может появляться в том числе на орехах, чае, сухофруктах и даже специях.

Яд плесени распространяется обычно по всему продукту, это малозаметно. Симптомы отравления афлатоксинами — диарея, судороги, боль в печени, рвота, головная боль, слабость, отеки, признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз, — добавила эксперт.

Врач отметила, что сыры с плесенью содержат специальные одомашненные грибки, однако и их не стоит потреблять в большом количестве.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты Роскачества рассказали, как правильно размещать продукты на полках холодильника и избежать их порчи. По словам специалистов, все продукты должны храниться в упаковке или под закрытыми крышками. Если какие-то из них испортятся, это предотвратит распространение спор плесени по всему холодильнику.