Диетолог рассказала, как не набрать лишние килограммы на праздниках Диетолог Круглова рассказала, как не набрать лишние килограммы на праздниках

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Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru рассказала, как не набрать лишние килограммы на новогодних праздниках. Эксперт отметила, что крайне важно озаботиться организацией питания во время дня. По ее словам, необходимо соблюдать полноценные приемы пищи, употреблять фрукты и овощи, а также пить по стакану воды с интервалом раз в час. Последнее снизит нагрузку на печень, понизит чувство голода и поможет организму бороться с интоксикацией.

Если вы позволите себе переборщить с едой только в новогоднюю ночь, то, конечно же, лишние килограммы вам не грозят. Но в случае продолжительного злоупотребления на протяжении всех праздников вам гарантированы три — четыре лишних килограмма. Так что крайне важно озаботиться организацией вашего питания во время дня. То есть никакого кусочничества, а полноценные приемы пищи на завтрак, обед и ужин. Обязательно необходим постоянный доступ к фруктам и овощам, — сказала врач.

Врач-терапевт Талдомской ЦРБ Инна Бобыкина ранее рассказала NEWS.ru, что нужно делать при пищевом отравлении на Новый год, отдельно подчеркнув, что прием обезболивающих может сгладить картину клинических симптомов и затруднить лечение. Медик напомнила, что признаками пищевого отравления в первую очередь являются рвота, боли в животе и жидкий стул многократный, вплоть до водянистого.