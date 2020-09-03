Диетолог рассказала, как часто можно пить чай и для кого он вреден

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Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных и вредных свойствах чая, а также как часто его можно пить.

Несмотря на содержание кофеина в напитке, он содержит и полезные вещества. Однако его не стоит пить более четырёх чашек в день, считает врач.

Здоровому человеку не стоит бояться кофеина, он отлично тонизирует сердечно-сосудистую систему, к тому же чай содержит вещества, смягчающие его действия. При повышенном давлении, ряде психических заболеваний, повышенной возбудимости нельзя пить и чай, и кофе. Чтобы не употреблять его в больших количествах, многие выбирают травяные чаи, хотя это скорее не чаи, а травяные напитки. Они есть тонизирующие, расслабляющие, антисептические, иммуномодулирующие и другие. Они очень хороши, например, на ночь: можно заварить ромашковый, а в сезон простуд — из шиповника или женьшеня, облепихи, имбиря, — привели слова Елены Соломатиной на портале радио «Говорит Москва».

Диетолог отметила, что многое зависит от степени заварки чая. Так людям с повышенной возбудимостью нервной системы не стоит употреблять слишком сильно заваренный чай. Если пить не сильно крепкий чай, то ограничений на его употребление практически нет.

В чае содержится кофеин, и зачастую его больше даже в зелёном чае. Также в чае содержатся и витамины, и антиоксиданты, и танин, и теанин. Кстати, согласно последним исследованиям, это вещество благотворно влияет на интеллектуальную деятельность, одновременно тонизируя и успокаивая, предостерегая от развития хандры и депрессии, — процитировали диетолога на портале радиостанции.

Она добавила, что чай может помогать при отравлениях, так как связывает токсины. Кроме того, при употреблении чая важно не забывать восполнять в организме уровень воды, потому что чай — напиток мочегонный.

Елена Соломатина напомнила, что чай не нужно заваривать кипятком, а только горячей водой, чтобы не разрушались полезные вещества.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт назвал срок годности чая и как его хранить правильно. Он пояснил, что в просроченном листовом чае происходят окислительные процессы, при этом витамины, эфирные масла и аромат пропадают. В результате чай становится низкокачественным.