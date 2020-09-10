Диетолог объяснила, почему худеющим можно есть картошку и макароны

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Эндокринолог и врач-диетолог Альбина Комиссарова развенчала самый популярный миф о продуктах, провоцирующих набор веса. По её словам, факты о том, что картошка и макароны приводят к появлению лишних килограммов, не соответствуют действительности. Как отметила специалист, важно не то, что мы едим, а количество потребляемой пищи.

Но начну с того, что идея, что поправляются от определённых продуктов, сама по себе неверна. Поправляются от переедания в целом. Можно питаться только авокадо, лососем и киноа и набирать вес. Вопрос в количестве! — уверяет она.

По её словам, в списке запрещённых продуктов часто фигурирует картофель, однако о его пользе почему-то не говорят. А ведь этот овощ богат калием и витамином С. Кроме того, в 100 граммах этого продукта содержится примерно 80 ккал.

Комиссарова отметила, что вредным продуктом часто называют и макароны. Она призвала не верить мифам и обратить внимание на цельнозерновые сорта. Если добавить к ним нежирный соус и овощи, получится вкусное и полезное блюдо, уверена медик.

Сливочное масло также вошло в список вредных продуктов. Рекомендованная порция для человека в сутки составляет десять граммов, а это, в свою очередь, 75 дополнительных калорий. Что касается кокосового масла, которое сейчас рекламируют блогеры и сторонники ЗОЖ, то оно гораздо калорийнее — 850–870 калорий.

Так почему мы боимся именно сливочного масла, кто знает? — интересуется Комиссарова.

Кроме того, худеющим, как и всем, можно употреблять отварной белый рис. В 130 граммах крупы содержится 130 калорий, предупредила диетолог.

Ранее, как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук диетолог Алексей Ковальков заявил, что мнение о недопустимости приёмов пищи после 18:00 является ошибочным. По его словам, выбор определённых блюд вечером делает ужин не только безопасным, но и способным избавить человека от лишнего веса.