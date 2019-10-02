https://static.news.ru/photo/22d31e0a-9c55-11e9-9292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врач-физиотерапевт Марина Ваулина назвала самые вредные виды мяса. По её словам, прежде всего стоит избегать продукции, упакованной в вакуумные пакеты.

Даже если это так называемые элитные сорта — «мраморное» мясо импортного производства и так далее. Надо понимать: чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ — консервантов, — пояснила медик в беседе с «Вечерней Москвой».

Она добавила, что такое мясо подвергается неоднократной разморозке, что грозит негативными последствиями для организма.

Ваулина также обратила внимание россиян на важность правильного приготовления блюд из мяса. Так, например, нельзя употреблять пережаренную пищу, а также использовать избыточное количество специй, жира и соли. Также запрещено после разморозки долго держать сырое мясо в холодильнике.

Самым тяжёлым для пищеварения медик назвала гусиное мясо. Плохо усваивается утка, жирная баранина и свинина.

Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным «диетическим» способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше, — подчеркнула Ваулина.

Она добавила, что даже отлично приготовленный свиной шашлык насыщен частицами дыма, в нём присутствуют канцерогенные вещества, поэтому есть его нежелательно.

При этом врач опровергла существующее мнение о вреде красного мяса. Некоторые специалисты утверждали, что оно даже может провоцировать онкологию.

Это не подтверждается, — подчеркнула диетолог.

Ранее News.ru писал о том, что нутрициолог Наталья Прохорова рассказала о заболеваниях, при которых употребление мяса категорически противопоказано. По её словам, люди, страдающие различными нарушениями обмена веществ, должны забыть о мясных блюдах. Например, больным подагрой назначается специальная диета, исключающая красное мясо, так как продукты его распада откладываются в суставах. При этом допускается употребление курицы или индейки в ограниченных количествах.