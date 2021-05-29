Диетолог назвала продлевающие жизнь продукты

https://static.news.ru/photo/bfa5bfa4-c1d7-11eb-ac85-96000091f725_660.jpg Фото: Ralph Kerpa/imageBROKER.com/Global Look press

Присутствие в рационе трёх ключевых продуктов значительно увеличивает шансы на долгую и здоровую жизнь. Об этом изданию Express рассказала британский диетолог Федерика Амати. Эксперт, назвавшая товары долголетия, отметила, что их можно найти в любом магазине.

По её словам, ежедневное употребление в пищу оливкового масла первого отжима действует как антиоксидант. Масло снижает риски развития артрита, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Специалист отметила, что в рационе непременно должны присутствовать продукты, содержащие клетчатку. Они очень важны для здоровья кишечника. Кроме того, такая пища снижает риск преждевременной смерти от онкологии, диабета второго типа и тревожных расстройств.

Третьим ключевым элементом в рационе являются зелень и листовые овощи. Диетолог пояснила , что они содержат полифенолы, которые противодействуют окислительным процессам.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, чем опасны для здоровья «вчерашние» макароны. По её словам, при повторной термообработке, особенно в микроволновке, в макаронах образуются свободные радикалы, вызывающие мутации в клетках. На то, чтобы вывести их из организма и нейтрализовать вредоносный эффект, потребуются «горы» антиоксидантов.