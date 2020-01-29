https://static.news.ru/photo/d78611d4-42ab-11ea-b59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что отправной точкой к ожирению школьников являются пищевые привычки в семье.

По её словам, также причинами появления лишнего веса у детей могут быть не только питание, но и физические нагрузки, стресс и плохой сон.

Некачественное питание в школе не снимает с родителей ответственности за здоровье детей. В таких случаях родителям нужно давать школьникам с собой ланч-боксы с полезной едой. Это поможет детям отказаться от вредных перекусов.

Так как он не может нормально поесть, он будет глушить это чувство голода какими-то неподобающими продуктами. Всё это может, как снежный ком дальше привести к изменениям пищевого поведения у ребёнка и к набору лишнего веса, — заявила диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Ирина Торопыгина порекомендовала худеющим включить в рацион ананасы, грейпфрут и специи.