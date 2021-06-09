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Диетолог назвала идеальное время для кофе

04:48, 10 июня 2021
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look

Употреблять кофе не рекомендуется перед приёмом пищи и сразу после него. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва.

По словам врача, кофе препятствует усвоению полезных веществ, поступающих в организм вместе с пищей.

Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы — основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья, — пояснила Маргарита Королёва.

Идеальным для употребления кофе является время между основными приёмами пищи.В этом случае все полезные свойства напитка будут работать и минеральный баланс в организме не нарушится.

Кофе лучше использовать между приёмами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды, — резюмировала диетолог.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова сообщила, что лучшим напитком, который следует употреблять всем, кто желает сбросить лишние килограммы и находится на диете, является вода.

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