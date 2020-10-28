Диетолог с Украины посоветовала спасаться от COVID-19 с помощью сала

https://static.news.ru/photo/4bbb1562-193a-11eb-8c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Украинский диетолог Людмила Гончарова посоветовала в качестве профилактики COVID-19 салат с салом. Специалист утверждает, что это блюдо богато жирами и витаминами группы А и E, которые помогут укрепить иммунитет и справиться с болезнями.

Рецепт она раскрыла в эфире телепередачи «Ранок з Україною». Это блюдо готовится так: к листовому салату и зелени надо добавить порезанное тонкими кусочками сало и смешать. Всё это следует сбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом и приправить гималайской солью.

Врач пояснила, что в осенне-зимний период человеческий организм особенно нуждается в жирах, которые содержатся в сале. При этом важно есть именно свежий продукт, а не засолённый или копчёный, цитирует специалиста издание «Вести-UA».

Она подытожила, что 50 граммов сала в день достаточно для хорошего настроения и самочувствия.

За последние сутки на Украине выявили 7790 случаев коронавируса. Всего в стране с начала пандемии было зарегистрировано более 360 тысяч заболевших COVID-19.

В марте 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал «травить» COVID-19 водкой или баней. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предложенные Лукашенко методы, назвал их устаревшими. В ответ глава Белоруссии рассказал анекдот о российском депутате, водке и коронавирусе. После этого Жириновский пригласил Лукашенко на границу двух стран выпить «за здоровье», писал NEWS.ru.