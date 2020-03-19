https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания об эпидемиологической ситуации в стране рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, раскритиковавшем его советы по борьбе с коронавирусом.

Ранее белорусский политик рекомендовал «травить» COVID-19 водкой или баней. Жириновский, комментируя предложенные Лукашенко методы, назвал их устаревшими.

Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса», — начал анекдот глава Белоруссии.

Жена, по версии Лукашенко, стала отговаривать российского политика, а тот настаивал на своём. Женщина напомнила, что по русской традиции водку пьют после бани.

Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай! — закончил Лукашенко анекдот словами «Жириновского».

Белорусский президент извинился перед депутатами, отметив, что не мог не рассказать «эту быль», передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко поручил подчинённым помочь оказавшимся в Польше россиянам попасть на родину.