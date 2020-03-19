https://static.news.ru/photo/3b5e9aa6-69f7-11ea-8bd2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригласил президента Белоруссии на границу в Смоленской области. Там он намерен выпить с лидером государства за здоровье россиян и белорусов.

Дорогой Александр Григорьевич! Я бывал в Белоруссии неоднократно, мы с вами встречались. Правда, в последнее время никак увидеться не получалось. И я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется две недели сидеть на карантине – я предлагаю вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области, — цитирует Жириновского РИА Новости.

Также он отметил, что губернатор Смоленской области Алексей Островский готов для этого накрыть стол и «организовать баньку».

Ранее белорусский лидер в ходе совещания об эпидемиологической ситуации в стране рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и водке.

В декабре 2019 года Александр Лукашенко заявлял, что хотел бы встретиться за рюмкой с президентом России Владимиром Путиным. Об этом писал NEWS.ru.