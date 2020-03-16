https://static.news.ru/photo/efadf092-677c-11ea-bfb3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белорусии Александр Лукашенко призвал жителей страны не паниковать из-за эпидемии коронавируса, а «просто работать».

Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит! — заявил президент Белоруссии, сообщает «Весьма».

По его словам, ситуация с коронавирусом отразилась на экономике страны. Лукашенко оказался озадачен тем, что Москва закрыла границу с Белоруссией, поскольку в Белоруссии, по его мнению, ситуация с коронавирусом «не критичная». Официально подтверждено 27 случаев заболевания.

Закрытие границы между странами является вынужденной мерой. Об этом заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, это продиктовано ситуацией с распространением коронавируса. Политолог считает, что в решении России нет никакого политического подтекста.

В настоящий момент количество заболевших коронавирусом в мире достигло 163 тысяч человек, скончались 6,4 тысячи пациентов, выздоровели 76 тысяч.

По данным оперативного штаба, в России вирус был диагностирован у 63 человек (60 граждан России, два — Китая, один — Италии). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет повода для введения режима ЧС, писал NEWS.ru.