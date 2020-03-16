https://static.news.ru/photo/05616098-677a-11ea-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Закрытие границы между Россией и Белоруссией — это вынужденная и временная мера, ограничения никак не должны сказаться на отношения между странами. Такое мнение высказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, закрытие границы продиктовано ситуацией с распространением коронавируса и последними событиями, произошедшими в Европе. Болкунец напомнил, что эта мера носит временный характер. По словам политолога, в некоторых странах закрывают передвижение между населёнными пунктами в границах одного государства. Поэтому в решении России нет никакой сенсации или политического подтекста, передаёт НСН.

При этом Болкунец заявил, что РФ закрытием границы едва ли сможет защитить себя от коронавируса. Эксперт отметил, что границы «как таковой не существует», и каждый желающий сможет «перейти её лесной тропой».

Также, как сказал политолог, закрытие границы может ударить по экономическим отношениям между странами.

Если это действительно произойдёт, то будет закрыт, в том числе, экспорт продовольствия из Белоруссии, а также экспорт всей продукции, которая шла транзитом через Белоруссию. Потому что эти фуры, которые едут из Европы, в них сидят живые люди, которые могут быть перевозчиками заразы, — цитирует эксперта URA.RU.

Болкунец призвал российское правительство объяснить принятое решение гражданам обеих государств, которых оно касается.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией. Мера была принята в одностороннем порядке в целях борьбы с распространением коронавируса.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. По данным на 13 марта, в Белоруссии официально подтверждено 27 случаев заражения.