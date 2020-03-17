https://static.news.ru/photo/eba2611c-6840-11ea-9893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, посоветовавший «травить» коронавирус водкой, даёт устаревшие советы. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Лукашенко рекомендует лечить грипп водкой или баней, ну нельзя это. Это устарело тысячу лет назад. Тогда не было лекарств, ничего не было в деревнях — только баня и самогон, водка, но умирали люди, — отметил политик.

Он призвал людей пользоваться лекарственными средствами в борьбе с различными заболеваниями, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирусом нового типа уже заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. На территории России зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 30 случаев. Из заболевших 90 человек являются гражданами РФ, двое — гражданами КНР, ещё один — гражданин Италии.