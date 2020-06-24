Дерматолог назвала три правила безопасного и красивого загара

https://static.news.ru/photo/a99cf432-b60e-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-дерматолог Илона Козырева назвала три главных правила красивого и безопасного загара: соблюдение правильного временного промежутка (утром и вечером), использование защитных средств и ограничение времени пребывания на солнце.

Загорать можно до 11 утра и после 16 вечера, когда солнце менее активно — можно отслеживать индекс ультрафиолета на смартфоне. Если он приближается к 6–7, лучше уйти в тень. После 11 утра он приближается к 11–12, это опасно для кожи, — приводит Lenta.ru слова специалиста.

Что касается защиты кожи, то первое время Козырева рекомендует использовать средства с солнцезащитным фактором (SPF) от 50 и выше. С третьего дня можно снизить его до 30 и лишь к десятому дню можно переходить на специальные масла.

Можно использовать специализированные масла, которые представлены в разных линейках для загара, или органические масла. Но их наносят только тогда, когда кожа уже приобретёт тёмный цвет, — подчеркнула врач.

Воздействие ультрафиолета приводит к старению кожи, напомнила дерматолог. Наиболее подвержены этому лицо, шея, руки и область декольте. На эти участки рекомендуется наносить средства с максимальным SPF — от 50. А для выравнивания оттенков использовать бронзаторы, говорит Козырева.

Сформировать красивый летний загар и поддержать здоровый вид кожи помогут овощи и фрукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан. В частности, дерматологи рекомендуют употребление персиков, абрикосов, дынь, арбузов и винограда. Кроме того, стоит присмотреться к брокколи и помидорам, а также к печени и красным сортам мяса. Все эти продукты оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов. Кроме того, как писал NEWS.ru, помидоры, мясо и тунец содержат тирозин — аминокислоту, которая способна стимулировать выработку пигмента меланина и продлевать его жизнь.