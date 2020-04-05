Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом.

Да, у меня в лёгкой форме протекает это заболевание. За мной очень хорошо смотрят врачи. Я нахожусь дома, в самоизоляции с самого начала заболевания. Все, кто со мной контактировал, изолированы, находятся под наблюдением, — рассказала она изданию «Подъём».

29 марта Сергей Собянин дополнил свой указ о введении режима повышенной готовности правилом самоизоляции для всех жителей столицы. Выходить из дома можно только до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгулять собаку или вынести мусор, а также для похода на работу. Собираться группами категорически запрещено. В случае выхода на улицу и появления в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Нарушители могут быть привлечены к ответственности по КоАП.

В России, по последним данным, зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. В Москве к настоящему моменту выяслено 3893 заболевших, писал NEWS.ru.