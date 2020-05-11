Число заражённых COVID-19 в Подмосковье достигло 21 637

https://static.news.ru/photo/6ac858ae-9364-11ea-affc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За сутки в Подмосковье выявлено 1079 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, количество инфицированных достигло 21 637.

Прирост заболевших накануне составил 1133, 9 мая речь шла о 1075 новых случаях инфицирования, 8 мая — о 918.

С начала эпидемии в Московской области скончались 209 заболевших коронавирусом, выздоровели и выписались из больниц 1389 человек.



Московская область по числу инфицированных занимает второе место после Москвы. В столице за сутки выявили 6169 больных COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся достигло 115 909.

Всего в стране зарегистрировано 221 344 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек, писал NEWS.ru.