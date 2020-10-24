Чай матча назвали секретом долголетия японцев

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Традиционный азиатский напиток — чай матча способен предотвращать ряд заболеваний и замедлять старение, считают медики.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самая высокая продолжительность жизни японцев связана с их рационом питания и особыми привычками. В частности, одним из любимых напитков жителей страны восходящего солнца является уникальный чай матча, пишет Express.

В состав зелёного порошка, который приобретает популярность и у западных потребителей, входят витамины A, B, C, E, а также пищевые волокна и цинк, калий, кальций, натрий и железо. Благодаря этому сочетанию чай способен, как считают эксперты, замедлить процессы старения в организме, понизить уровни холестерина и сахара в крови, а также снизить риск развития диабета, ожирения и онкологических заболеваний.

Матча — это вид зелёного чая, который делают из молодых чайных листьев, измельчая их в ярко-зелёный порошок и взбивая его затем с горячей водой. Такой напиток отличается от обычного зелёного чая, где листья настаиваются в кипятке, а затем удаляются.

Пить заваренный зелёный чай немного похоже на кипячение шпината, если выбросить шпинат и просто пить воду. Вы получите некоторые из питательных веществ, но выбросите лучшее. С матча вы пьёте все чайные листья, — говорит Луиза Чидл, соавтор «Книги матча».

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Университета Кюсю в Японии назвали напитки, которые помогают значительно снизить риски смерти от любых причин среди диабетиков.