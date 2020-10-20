Учёные рассказали, какие напитки помогают снизить риски смерти у диабетиков

Сотрудники Университета Кюсю в Японии назвали напитки, которые помогают значительно снизить риски смерти от любых причин среди диабетиков.
Участниками исследования стали 4923 пациента, средний возраст которых составлял 66 лет, а диагноз был поставлен более пяти лет назад. В ходе наблюдения 309 из них умерли, основными причинами смерти стали рак и сердечно-сосудистые заболевания. При этом самые низкие показатели смертности были зафиксированы среди любителей зелёного чая и кофе.
Согласно данным учёных, при ежедневном употреблении одной чашки чая риск смерти снижался на 15%. Больше четырёх чашек в день — на 40%. В случае с кофе одна порция в день уменьшала риски на 12%, а две и более — на 41%. Наилучший результат был отмечен при сочетании этих напитков. Четыре и более чашки чая и как минимум два кофе каждый день снижают риски смерти на 63%,
Ранее NEWS.ru писал, что врач из Турции Эндер Сарач в разговоре с журналистами рассказал, каким образом можно снизить уровень плохого холестерина в крови без лекарств.