Знаменитый британский антипрививочник скончался от коронавируса

В Великобритании 74-летний финансовый тренер Алан Стил, активно призывавший отказываться от вакцинации, скончался от коронавируса в минувшую среду, 15 сентября. Об этом сообщает Daily Mail.

Сегодня перехожу в реанимацию. Это одна неприятная болезнь. Скрестив пальцы, я справлюсь, — написал Стил за несколько недель до смерти.

Стил заболел коронавирусом ещё в августе, но не сразу признался подписчикам, что лежит в больнице с тяжёлыми симптомами COVID-19. Перед попаданием в реанимацию он заявил, что «всё ещё на кислороде», и попросил друзей «держать пальцы скрещёнными». О смерти мужчины стало известно только сегодня.

Ранее бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил умер от коронавируса, предварительно назвав пандемию «мистификацией». Его версию развития событий поддержали и коллеги по службе.