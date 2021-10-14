Боль в пятке оказалась симптомом страшного заболевания

Боль в пятке может оказаться единственным симптомом опухоли лёгких. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на данные Национальной медицинской системы.
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В подобных ситуациях медики рекомендует сделать паузу до двух недель и проверить, пройдёт ли боль. Если нет, следует обратиться к врачу.
Особенно следует обратить внимание на проблему при очень сильной боли. мешающей заниматься повседневными делами.
Рак лёгких является одним из наиболее серьёзных типов онкологии. При нём в начале заболевания симптомы могут полностью отсутствовать. распространённой причиной рака лёгких является курение.
Ранее сообщалось, что хронические заболевания дыхательной системы могут опосредованно быть причиной возникновения онкологии.