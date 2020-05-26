Биолог рассказала, что нужно проверить после перенесённого COVID-19

https://static.news.ru/photo/fdfbd012-9fba-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала к каким врачам нужно обратиться после перенесённой коронавирусной инфекции и какие анализы необходима сдать.

После перенесённого COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: лёгкие, почки и мозг, — привели слова биолога в РИА Новости.

Она пояснила, что лёгкие проверяет пульманолог, а почки нефролог. Однако к нефрологу стоит идти при плохой биохимии крови. Если анализ показал нормальные результаты, визита ко врачу можно избежать. По её словам, на неправильное функционирование почек указывает показатель скорости клубочковой фильтрации.

Как сообщила Анча Баранова, также следует проверить мозг, из специалистов можно выбрать невропатолога.

Третья система — это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось при вирусе бывают нейровоспаления <...> С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать. В принципе, помочь разобраться с этим может невропатолог, — процитировали биолога в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные выявили связь между коронавирусной инфекцией и слабоумием. Исследователи сообщили, что чаще других коронавирусом заражаются и имеют тяжёлые последствия заболевания люди с «дефектным» геном, имеющим связь с деменцией.