Учёные сообщили об опасной связи между слабоумием и коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b975f1b2-9f5a-11ea-b175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Van Campos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Научные сотрудники Медицинских школ Эксетерского и Коннектикутского университетов сообщили, что чаще других коронавирусом заражаются и имеют тяжёлые последствия заболевания люди с «дефектным» геном, имеющим связь с деменцией.

Учёные провели исследование, в ходе которого они проанализировали ДНК более чем 40 тысяч инфицированных человек в возрасте от 48 до 60 лет. Как отметили специалисты, иметь «дефектный» ген могут не только люди старшего поколения.

У многих деменция способна развиваться годами и проявиться с возрастом. При этом, как отметили сотрудники университетов, «дефектный» ген делает организм человека более восприимчивым к COVID-19 — он увеличивает вероятность заражения в два раза.

Почти каждый пятый человек, умерший от COVID-19 в Великобритании, также страдал деменцией, самой распространённой формой болезни Альцгеймера, — сообщается в работе, опубликованной в журнале Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские учёные выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий инфицированных пациентов и выяснили, что вдыхание частиц отходов жизнедеятельности повышает вероятность передачи вируса.