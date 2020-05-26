Подтверждён новый способ передачи коронавируса

Китайские учёные выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий инфицированных пациентов и выяснили, что вдыхание частиц отходов жизнедеятельности повышает вероятность передачи вируса.
В статье исследователей в журнале Emerging Infectious Diseases говорится, что таким образом были заражены жители здания в Гонконге в 2003 году.
В статье, в частности, описан случай обнаружения коронавируса у 78-летнего пациента в Ухани. 17 января он был госпитализирован с кашлем и симптомами лихорадки. 22 января его поместили на искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ), а 20 февраля пациент умер.
Анализы кала инфицированного показали, что в материале, собранном с 27 января по 7 февраля, есть вирус.
Кроме того, в фекалиях РНК-содержащий вирус содержался больше, чем в респираторных мазках.
Как ранее писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре уверены, что вероятность заражения коронавирусом от насекомого крайне мала. Об этом говорится в ответе ведомства в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф» на вопрос о том, могут ли насекомые передавать COVID-19 и другие инфекции.
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