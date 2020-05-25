В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения COVID-19 от насекомого

В Роспотребнадзоре уверены, что вероятность заражения коронавирусом от насекомого крайне мала.
Об этом говорится в ответе ведомства в Telegram-канале стопкоронавирус.рф на вопрос о том, могут ли насекомые передавать COVID-19 и другие инфекции.
Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками, — гласит сообщение.
В Роспотребнадзоре рекомендовали не допускать контакта насекомых с пищей и посудой для предотвращения дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа и холеры, а также посоветовали мыть перед употреблением фрукты и овощи.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Нидерландах выявлен второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку, сообщила министр сельского хозяйства Карола Скоутен.
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