В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения COVID-19 от насекомого

https://static.news.ru/photo/04530b1a-9e7b-11ea-8902-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре уверены, что вероятность заражения коронавирусом от насекомого крайне мала.

Об этом говорится в ответе ведомства в Telegram-канале стопкоронавирус.рф на вопрос о том, могут ли насекомые передавать COVID-19 и другие инфекции.

Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками, — гласит сообщение.

В Роспотребнадзоре рекомендовали не допускать контакта насекомых с пищей и посудой для предотвращения дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа и холеры, а также посоветовали мыть перед употреблением фрукты и овощи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Нидерландах выявлен второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку, сообщила министр сельского хозяйства Карола Скоутен.