Имевшие десять и более сексуальных партнёров заработают рак с вероятностью 69-91%,
Учёные опросили добровольцев старше 50 лет, узнав сведения о доходе, вредных привычках, образе жизни и количестве половых партнёров. Анализ данных показал статистически значимую связь между сексуальным поведением и онкологическими заболеваниями.
Исследователи выяснили, что в среднем 22% мужчин и 8% женщин имели связь с десятью и более партнёрами. Рак нашли у 69-91% участников этой группы. По мнению учёных, на возникновение онкозаболеваний влияют генитальные инфекции.
Как писал NEWS.ru, российский онколог Андрей Пылёв назвал красное мясо и алкоголь причинами рака.
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