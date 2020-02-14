Биологи из Великобритании смогли заблокировать активность одного из двух белков (RUNX2 или CBF-Beta), используя новейшую технологию редактирования генов CRISPR. Таким образом можно остановить распространение тройного негативного рака молочной железы — одной из самых агрессивных разновидностей злокачественных опухолей, плохо поддающейся традиционным методам лечения.

Как пишет «Профиль», подавление любого из этих белков в клетках опухоли способно остановить развитие рака, однако более выраженным эффектом сопровождалось ингибирование CBF-Beta. При этом последующая активация белков вновь делает опухоль...