Рюмка водки на столе: врачи назвали самую распространённую причину амнезии

В художественных фильмах распространён сюжет, в котором героиня теряет память. Она не помнит своё имя и дату рождения, как зовут её мужа и детей. Это амнезия — заболевание с симптомами потери памяти. Медицина выделяет более 10 её разновидностей. Она может быть вызвана разными причинами — от недостатка витамина В1 до тяжёлой травмы. NEWS.ru расспросил врачей об этом феномене головного мозга.

Амнезия делится на кратковременную и долговременную. Первая может настигнуть человека неожиданно, например, студент забывает на экзамене выученный билет. Врачи насчитывают несколько десятков причин этого состояния, такие как мигрень, стресс, микроинсульт, нарушение функционирования щитовидной железы, алкоголизм и даже несбалансированное питание.

Как сообщил в беседе с NEWS.ru доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Павел Балабан, все эти состояния могут спровоцировать «временное ослабление связей между отделами головного мозга». В этом случае восстановить утраченные воспоминания можно — лечение даёт ожидаемые результаты.

Если в органе нет повреждений и его нормальная работа сохранена, то восстановление картины событий происходит довольно быстро. Главное условие — исключение провоцирующего амнезию фактора, например, налаживание нормального питания, отказ от алкоголя, медикаментозная терапия. Павел Балабан Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук

Долговременная амнезия возникает, когда происходит гибель «группы нейронов» и теряются связи между отделами мозга. Это может произойти из-за травмы, интоксикации или нарушения мозгового кровообращения, болезни Альцгеймера и десятка других причин. Подобное состояние часто является фатальным, и человек утрачивает воспоминания навсегда. Хорошая новость — полная и безвозвратная потеря памяти случается достаточно редко. Плохая — полностью вылечить таких пациентов медики пока не в состоянии.

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Мы не знаем всех деталей того, что происходит в головном мозге. Помочь пациенту можно только одним способом — улучшить общее состояние организма. А также наладить нормальное питание и не допускать кислородного голодания, — сообщил Павел Балабан.

Самая распространённая в России причина кратковременной амнезии — это алкогольное отравление, сообщил в беседе с NEWS.ru врач, психиатр-нарколог Алексей Магалиф. Медики называют это состояние алкогольный палимпсест. Избыток этилового спирта в организме и последующая интоксикация приводят к нарушению связей между отделами головного мозга. Человек не помнит событий, свидетелем которых он был в состоянии опьянения. Иногда со временем память возвращается, порой воспоминания оказываются стёртыми навсегда. Причиной интоксикации и последующей амнезии может быть не только алкоголь, но и отравление лекарствами, ядами, наркотическими препаратами.

Алексей Магалиф отмечает, что иногда амнезия может быть вызвана недостатком витамина В1 в мозге. Его нехватка является причиной развития синдрома Корсакова — одной из разновидностей заболевания. Больные не могут зафиксировать в памяти текущие события, но частично помнят события прошлого. Также они страдают дезориентацией в пространстве — не могут найти свою койку в больнице, назвать дату и время года.

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Существует еще одна классификация, которую используют врачи. Амнезия бывает антероградной и ретроградной. В первом случае первой человек хорошо помнит свою жизнь до начала болезни, но путается в событиях, которые случились после. Например, после автомобильной аварии он не может запомнить лица и имена медицинских сестёр в палате, зато отлично помнит, как женился и кем работает. Во втором случае у человека отсутствуют воспоминания, предшествующие началу болезни. То есть имя жены и свои должностные обязанности больной не помнит, зато запоминает то, что происходит здесь и сейчас. И та, и другая амнезия может быть как кратковременной, так и долговременной.

Недавно учёные стали использовать термин «цифровая амнезия» — это результат зависимости пользователей от Интернета. Возможность легко найти любую информацию привела к тому, что люди просто перестали запоминать всё то, к чему они получают доступ одним щелчком мыши. Таким образом, пользователи могут не помнить элементарные вещи — написание того или иного слова или дату значимого исторического события. Это существенно сказывается на их умственных способностях.