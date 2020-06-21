Американские медики назвали признак возможного сердечного приступа

Медики из Американской ассоциации врачей-дерматологов назвали малоизвестный симптом, который указывает на высокий риск сердечного приступа.
Как
Медики напоминают, что ишемическая болезнь, характеризуемая накоплением жировых отложений в артериях, является провоцирующим фактором для сердечного приступа, так как при ней затрудняется поступление крови к сердцу в достаточных количествах.
Специалисты при этом отмечают, что узелки Ослера могут исчезнуть сами по себе, но всё-таки стоит показаться врачу при их появлении.
Ранее NEWS.ru писал об исследовании британских учёных, которые пришли к выводу, что вирус папилломы может провоцировать рак горла.
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