Американские медики назвали признак возможного сердечного приступа

https://static.news.ru/photo/26acf062-b3f3-11ea-9a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/Global Look Press

Медики из Американской ассоциации врачей-дерматологов назвали малоизвестный симптом, который указывает на высокий риск сердечного приступа.

Как передаёт MedikForum, специалисты предупредили, что на потенциальные проблемы с сердцем могут указывать красные образования на коже, чаще всего появляющиеся на пальцах ног и рук. Эти образования, известные как узелки Ослера, свидетельствуют об инфекционном эндокардите — патологии, поражающей клапанный аппарат сердца и способствующей развитию многих осложнений, включая появление ишемических очагов.

Медики напоминают, что ишемическая болезнь, характеризуемая накоплением жировых отложений в артериях, является провоцирующим фактором для сердечного приступа, так как при ней затрудняется поступление крови к сердцу в достаточных количествах.

Специалисты при этом отмечают, что узелки Ослера могут исчезнуть сами по себе, но всё-таки стоит показаться врачу при их появлении.

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