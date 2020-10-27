Академик РАН: COVID-19 не несёт серьёзных последствий для иммунной системы

https://static.news.ru/photo/c12fc3ae-184c-11eb-87ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заражение коронавирусной инфекцией нового типа не может привести к серьёзным последствиям для иммунной системы человека. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге, академик РАН Арег Тотолян.

Он подчеркнул, что после заболевания иммунная система восстанавливается. Поэтому в этом отношении большой проблемы в заражении академик не увидел.

В результате развития этой инфекции не развивается иммунодефицит, вирус уходит и иммунная система восстанавливается, есть разные способы реабилитации, катастрофических последствий для иммунной системы эта инфекция не несёт, — цитирует Тотоляна ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский одобрил введение обязательного масочного режима в общественных местах, отметив эффективность данной меры по противодействию COVID-19.

В то же время вирусолог настаивает, что ходить по улице лучше всего без масок.