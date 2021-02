Выход ремейка Prince of Persia отложили на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/c1f5906e-67ef-11eb-a9d9-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/ubisoftstore

Выпуск ремейка знаменитой игры Prince of Persia: The Sands of Time отложена на неопределённый срок. Об этом сообщил разработчик — компания Ubisoft.

На своей странице в Twitter команда проекта отмечает, что данная новость является для поклонников неприятным сюрпризом. По словам разработчиков, они намерены создать лучшую игру, которая доставит удовольствие всем фанатам, потому приняли решение перенести выпуск на неопределённый срок.

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

Ранее планировалось, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time будет представлен публике 18 марта 2021 года. Предполагается, что игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Релиз откладывается уже во второй раз. Первой датой выхода игры называли 21 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пользователи консолей Xbox One и PlayStation 4 столкнулись с проблемами в новой игре Cyberpunk 2077. Компания CD Projekt RED, которая разработала игру, извинилась за эту ситуацию.

Ранее Ubisoft объявила, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 18 марта 2021 года. Стоит отметить, что разработчики отложили релиз игры уже второй раз, изначально она должна была выйти в продажу 21 января 2021-го.

Подробности: https://regnum.ru/news/society/3183884.html

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM .