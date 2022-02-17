В России выпустят игровое дополнение The Sims 4 с ЛГБТ-свадьбой

Команда разработчиков компьютерной игры The Sims 4 решила выпустить в России набор «Свадебные истории», где представлен сюжет с ЛГБТ-свадьбой. Объявление об этом появилось на официальном сайте игры. При этом дату релиза перенесли на 23 февраля вместо 17 февраля, чтобы выход набора состоялся одновременно по всему миру, включая Россию.

Мы тщательно проанализировали наши возможности и сейчас активно работаем над выпуском набора «Свадебные истории» для нашего сообщества в России. <...> Набор выйдет без каких-либо изменений и будет содержать полную сюжетную линию [однополой пары] Дом и Кэм, — подчёркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что новое расширение для игры Sims 4 будет недоступно в России из-за принятого в 2013 году закона о запрете гей-пропаганды. Сама компания сказала, что не хотела подстраиваться под местные законы, меняя свой нарратив, и предпочла попросту не выпускать дополнение для российского рынка.

В центре внимания расширения «Свадебные истории» находится пара, состоящая из девушки и парня, которые готовятся к своей свадьбе. Во время подготовки к торжеству у них возникают разногласия, при этом рядом с парой всё время находится подруга невесты, которая, по всей видимости, испытывает к ней романтические чувства. В конце трейлера главная героиня отказывается от брака со своим парнем и женится на подруге.