https://static.news.ru/photo/facee25e-4d61-11ea-8a46-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Division 2

Ubisoft анонсировала дополнение «Воители Нью-Йорка» для многопользовательского экшена Tom Clancy’s The Division 2. Игроков ждёт полноценное возвращение в «Большое яблоко» и встреча со старым знакомым — ренегатом Аароном Кинером.

Дополнение добавит новую открытую локацию, Нижний Манхэттен, состоящую из четырёх районов. Каждый из них будет контролироваться одним из лейтенантов «Авангарда», приспешников Киннера. Разработчики поднимут максимальный уровень до 40-го и добавят новый показатель, «уровень Спецотряда», который можно повышать до бесконечности.

После завершения охоты на Киннера в The Division 2 также откроется новый эндгейм-контент — сезоны. Каждое событие продлится три месяца и предложит игрокам уникальную сюжетную ветку, новые цели и награды.

Дополнение выйдет 3 марта, однако его, в отличие от предыдущих DLC, придётся покупать.

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