https://static.news.ru/photo/41948184-47e1-11ea-9f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Sony запустила страницу консоли следующего поколения PS5 на официальном сайте PlayStation. Она доступна в нескольких странах, в том числе и в России.

Sony предлагает пользователям подписаться на рассылку, чтобы узнать о дате выхода консоли, её цене на PS5 и стартовой линейки игр. Разработчики также ещё раз подтвердили , что новинка поступит в продажу в конце 2020 года.

Ранее Sony анонсировала мероприятие PlayStation Experience, приуроченное к 25-летию игрового бренда. Оно продлится с 14 января по 16 февраля. Игровые издания считают, что ивент станет площадкой для полноценной презентации PS5.

В начале февраля Sony также отчиталась за третий квартал 2019 финансового года. Количество отгруженных консолей PlayStation 4 (PS4) достигло отметки в 108,9 млн, писал NEWS.ru.