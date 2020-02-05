Компания Sony запустила страницу консоли следующего поколения PS5 на официальном сайте PlayStation. Она доступна в нескольких странах, в том числе и в России.
Sony предлагает пользователям подписаться на рассылку, чтобы узнать о дате выхода консоли, её цене на PS5 и стартовой линейки игр. Разработчики также ещё раз
Ранее Sony анонсировала мероприятие PlayStation Experience, приуроченное к 25-летию игрового бренда. Оно продлится с 14 января по 16 февраля. Игровые издания считают, что ивент станет площадкой для полноценной презентации PS5.
В начале февраля Sony также отчиталась за третий квартал 2019 финансового года. Количество отгруженных консолей PlayStation 4 (PS4) достигло отметки в 108,9 млн, писал NEWS.ru.
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