Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4

https://static.news.ru/photo/5adecf32-b6d6-11ea-9d12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Sony Interactive Entertainment в сотрудничестве с компанией HackerOne запустила публичную программу PlayStation Bug Bounty. Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.

Производитель предлагает вознаграждения за нахождение любых проблем, включая критические. Премия за обнаружение подобного рода уязвимости начинается от $50 тысяч. Ранее Sony пользовалась помощью лишь некоторых исследователей, однако компания решила сделать программу доступной для более широкого круга пользователей.

Мы признаём ценную роль, которую исследовательское сообщество играет в повышении безопасности, поэтому мы рады объявить о нашей программе для более широкого сообщества, — говорится в блоге PlayStation.

Ранее вице-президент PlayStation по разработке UX-дизайна Мэтт Маклорин рассказал, что грядущая консоль PlayStation 5 (PS5) получит полностью новый интерфейс. Он описал его как «очень интересную эволюцию операционной системы», сообщал NEWS.ru.