Игра начинается с резкой остановки автомобиля после дрифта. Для создания этой сцены Шайи использовал игрушечную машинку, которую он несколько раз «запускал» перед камерой для получения лучшего кадра.

How this #AnotherWorld sequence was made ? Here is the original shooting from 1990 used for #rotoscoping !



#EricChahi #indiedev pic.twitter.com/c4T6sg5Mtl