Сиквел ATOM RPG выйдет в ранний доступ в начале мая

https://static.news.ru/photo/52a03b8c-8259-11ea-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: steampowered.com

Создатели ролевой игры в стиле классических Fallout и Wasteland ATOM RPG внезапно заявили, что независимое расширение «Трудоград» окажется в раннем доступе уже 11 мая.

Оно станет продолжением оригинала 2018 года, где всё тому же кадету нужно будет проникнуть в мегаполис и найти очень важное устройство. От него будет зависеть судьба всего человечества.

При этом игроков в начале раннего доступа должно порадовать множество контента: пять локаций, сотни персонажей и десяток заданий, часть из которых взята из начала основной сюжетной линии, пишет «ИгроМания».

Кроме того, разработчики реализовали новую систему древа умений и визуальное оформление ряда заданий. При этом дополнять контент создатели игры пообещали каждые несколько месяцев.

В США и Европе новинку позиционируют как новую игру, тогда как в России её всё же называют независимым дополнением. Для запуска «Трудограда» оригинальный проект не требуется.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты рассказали, можно ли успеть пристраститься к компьютеру во время карантина.