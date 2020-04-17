На карантине многие россияне проводят время за компьютерными играми. Крупнейшая игровая платформа Steam бьёт рекорды по количеству пользователей, одновременно находящихся в Сети. О том, кто наиболее подвержен развитию зависимости от такого вида развлечения и как быстро можно превратиться в игромана — в материале NEWS.ru.

Люди обладают генетически обусловленными особенностями реагирования нервной и эндокринной систем, которые снижают или увеличивают риск появления пристрастия к играм. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Во время игры в надпочечниках образовывается адреналин. Эндокринная система реагирует на него и приводит в действие физические механизмы — учащается пульс и дыхание, повышается артериальное давление и температура тела, напрягаются мышцы. Это даёт возможность организму выжить в опасной ситуации, объясняет специалист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если человек воспринимает данные ощущения как приятные, у него может сформироваться психологическая или психофизическая зависимость от игр. Пристрастие формируется и к другим видам деятельности, от которых организм производит адреналин, — например, прыжки с парашютом, катание на лыжах. Если же человеку такие сигналы организма не нравятся, они могут вызывать панические атаки. При этом появление зависимости у взрослого менее вероятно, чем у ребёнка, отмечает Федорович.

Чрезмерному времяпрепровождению за играми подвержены дети, склонные к паранойям, психозам, бессоннице, раздражительности, гиперактивности, а также люди с истероидным и тревожно-мнительным типами личности. Для них игры являются лояльной реальностью, в которой можно выплеснуть эмоции, вести себя агрессивно и временно забыть о проблемах. О этом в разговоре с NEWS.ru заявила социальный психолог Наиля Бирарова.

При этом если ребёнок умеет дозировать время пребывания за компьютером, игры принесут ему пользу. Он сможет выплеснуть негативные эмоции в виртуальном мире и не возвращаться к ним в реальности, отмечает специалист.

Несколько иная ситуация обстоит со взрослыми. Если человек является интровертом, скорее всего, в играх он найдёт умиротворение и гармонию, поясняет социальный психолог. Для экстравертов компьютер является инструментом получения эмоций, которых им не хватает в жизни.

Часто проводя время за ПК, человек может закрыть свой гештальт — получить от игр недостающие чувства и перестать к ним возвращаться.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако нужно понимать, что зависимость может развиться очень быстро — буквально за несколько дней, предупреждает специалист. Отвлечь детей от компьютера помогут альтернативные интересные занятия в реальной жизни.

Ребёнку нужно дать вдохновение для того, чтобы он оторвался от компьютера. Рекомендую придумать игры, которые имеют отношение к его интересам. Если ребёнку нравится жанр вестерн, то можно поиграть в ковбоев. Если чадо любит драться в виртуальной реальности, можно устроить шуточные бои с папой. Также прекрасный вариант — настольные игры, в которых есть игрушечные деньги. Если же ребёнок не хочет проводить время таким образом, нужно вводить временные ограничения на компьютер. Этого не нужно бояться. Строгость — это тоже в определённой степени проявление любви. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Взрослые могут избавиться от пристрастия, заменив его различными увлечениями — творчеством и спортом. Некоторым делать это придётся через силу. От таких людей потребуется чёткое осознание того, что у них появилась зависимость.