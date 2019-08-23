https://static.news.ru/photo/7d711978-c641-11e9-b93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/imago sportfotodienst/Global Look Press

Призовой фонд The International 2019 — ежегодного турнира по онлайн-игре Dota 2 — достиг отметки в $34 миллиона, при том, что изначальная цифра выигрыша составляла $1,6 миллиона.

Команда-победитель турнира получит 47% от общего фонда, что в настоящее время равняется более чем $14 миллионам.

Сумма была собрана благодаря продажам внутриигрового Боевого пропуска The International 2019 Battle Pass на платформе Steam.

Как ранее писал News.ru, cтудия Valve поделилась подробностями Dota Underlords, аналога Dota Auto Chess. Разработчики сообщили, что к игре получили доступ все владельцы боевого пропуска.