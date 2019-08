Фото: Chris Emil Janssen/imago sportfotodienst/Global Look Press

Студия Remedy объявила о сотрудничестве с финской рок-группой Poets of the Fall. Музыкальная композиция My Dark Disquiet прозвучит в грядущем экшене Control.

Творческий директор и сценарист Сэм Лейк также сообщил, что игроков ждёт «что-то особенное, чего раньше никто никогда не делал». Студия уже не первый раз работает с музыкальным коллективом. В Max...