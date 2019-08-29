https://static.news.ru/photo/599612c0-ca41-11e9-accf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минпросвещения ответило Институту развития интернета (ИРИ) на идею о введении факультативных занятий по киберспорту в учебный план. В ведомстве заявили, что школы могут самостоятельно решать вопрос о проведении подобных уроков.

Минпросвещения указало на вариативную часть основной образовательной программы. Под ней подразумеваются, в том числе факультативные занятия, курсы и модули в зависимости от специфики образовательной организации и ее возможностей, пишет РБК .

В середине августа эксперты из ИРИ предложили ведомству ввести в школах киберспортивные дисциплины. Среди них оказались представители различных жанров: Dota 2 (не путать с «Докой 2»), Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft, StarCraft II и CodinGame.

Каждая из представленных игр должна развивать у учащегося определённые навыки. Например, Dota 2 и World of Tanks отвечают за скорость реакции и командную игру, футбольный симулятор EA и космическая стратегия Blizzard — за стратегическое мышление и логику, а Minecraft — за креативность, абстрактное мышление и ориентацию на местности.

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