Самоизоляция во время пандемии COVID-19 привела к небывалому росту интереса к видеоиграм. Так, на стриминговой платформе Twitch резко увеличилось количество зрителей, а сервис Steam за два месяца поставил несколько рекордов по числу одновременных пользователей — в начале апреля показатели превысили 24 млн человек.

Однако что происходит на самом рынке видеоигр? Специалисты проанализировали данные фирмы GSDGSD, которая отслеживает продажи цифровых (16 крупнейших компаний почти в 50 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии, включая Россию) и физических версий игр (17 регионов), а также консолей.

В общей сложности в период с 16 по 22 марта на всех отслеживаемых рынках было продано 4,3 млн тайтлов, что на 63% больше, чем за предыдущую неделю. Частично это связано с релизом Animal Crossing: New Horizons на Nintendo Switch, но если исключить её из результатов, рост по-прежнему останется высоким — 44%.

Индустрия уходит в «цифру»

Данные по цифровым продажам аналитики взяли из сервисов Steam, Xbox Live, PlayStation Network и Nintendo eShop. На всех 50 рынках в течение указанного выше периода (16–22 марта) пользователи загрузили 2,74 млн игр, что вдвое больше (52,9%), чем за предыдущую неделю. При этом информация не учитывает два крупных проекта весны — Animal Crossing: New Horizons и DOOM Eternal, поскольку ни Nintendo, ни Bethesda не делятся информацией о цифровых продажах.

bethesda.net

Как утверждают аналитики, резкий всплеск интереса к видеоиграм можно проследить через страны, где недавно был введён режим самоизоляции. Так, у французов, которые сидят дома с 17 марта, цифровые продажи с 16 по 22 марта увеличились более чем на 180%, в Испании за неделю до этого (14 марта) — на 142,8%, а спустя семь дней ещё на 23,3%.

Италия, которая самоизолировалась раньше остальных (9 марта), также показала рекордный результат за первую неделю: продажи выросли на 174,9%. При этом в течение второй семидневки интерес игроков снизился на 11,7%, но, по словам экспертов, это всё ещё намного выше среднего уровня в стране. У ряда других крупных стран продажи цифровых копий выглядят следующим образом:

Великобритания — рост на 67,4%;

Германия — рост на 60,2%;

Австралия — рост на 26,5%.

Физические копии не отстают

Рынок физических копий, несмотря на коронавирус и самоизоляцию, также показал значительный прирост. Во всех 17 проанализированных странах продажи игр выросли на 82% (16–22 марта) и составили 1,58 млн экземпляров. Большая часть суммы, разумеется, пришлась на вышедшие Animal Crossing: New Horizons и DOOM Eternal, но если убрать их из списка, рост по сравнению с предыдущей неделей всё равно остался — на 10,8%.

Страны, практиковавшие социальное дистанцирование, показали самые высокие результаты. В Великобритании в течение недели продажи физических игр выросли на 218,2% (без двух вышеупомянутых проектов показатели реализации всё равно увеличились на 83%). Австралия продемонстрировала практически аналогичные результаты: рост на 278,5% с DOOM и Animal Crossing и на 86,7% без них. Эксперты считают, что это объясняется готовностью потребителей к продолжительной самоизоляции.

animal-crossing.com

В то же время страны, где действует карантин, показывают, что ждёт ретейл в случае введения аналогичных мер в других регионах. Например, в Испании физические продажи снизились на 5,1% в неделю с Animal Crossing и почти на 50% без неё. За неделю до введения карантина итальянский рынок показал рост на 8,4%, а вот за первую неделю нового режима — падение на 8,7%. Ещё семь дней спустя продажи снизились на 21,8%. Как считают аналитики, учитывая показатели Испании и Италии, магазинам в других странах с карантином следует готовиться к 50-процентному падению продаж на второй неделе.

Небывалым спросом в середине марта пользовались и игровые консоли. С 16 по 22 число продажи Switch, PS4 и Xbox One в сумме выросли на 155% (259 169 устройств). С данными по странам можно ознакомиться ниже:

Италия — рост на 84% (первая неделя карантина), падение на 1,8% (вторая неделя);

Испания — рост на 27,7% (первая неделя), падение на 66,1% (вторая неделя);

Франция — рост на 140,6% (первая неделя);

Великобритания — рост на 126,6% (с 9 по 15 марта), рост на 250% (с 16 по 22 марта);

Австралия — рост на 19,6% (с 9 по 15 марта), рост на 285,6% (с 16 по 22 марта).

Как заметили эксперты, продажи игровых консолей выросли настолько, что их рынок практически полностью восстановился после двухмесячного серьёзного спада.