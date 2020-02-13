https://static.news.ru/photo/bfb1453a-4ea2-11ea-a2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valve

Valve объявила точную дату релиза Half-Life: Alyx. VR-экшен выйдет 23 марта.

Игроки, купившие шлем Valve Index до релиза Alyx, получат специальные бонусы: раскраски для оружия, игровой мир Half-Life: Alyx в домашнем мире SteamVR и тематический контент из Half-Life: Alyx для Counter-Strike: Global Offensive.

События боевика развернутся между Half-Life и Half-Life 2. Игроки возьмут на себя роль Аликс Вэнс, которая вместе со своим отцом Илаем возглавляет раннее сопротивление против Альянса.

Half-Life: Alyx выйдет на VR-устройствах Valve Index, Vive, Rift и Windows Mixed Reality. Valve также рассматривает возможность выпуска версии игры для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR (PS VR).

Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve объявила о начале акции, приуроченной к релизу Half-Life: Alyx. Все основные части культовой серии станут временно бесплатными.