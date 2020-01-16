Боевик GTA V возглавил список самых продаваемых игр десятилетия в США. При этом в топ-10 доминирует серия шутеров Call of Duty.
Со второй по шестую позицию расположились Black Ops, Black Ops II, Modern Warfare 3, Black Ops III и Ghosts соответственно. Седьмую строчку занял вестерн Red Dead Redemption 2. Следом вновь
Ранее NEWS.ru рассказал, что агрегатор Metacritic провёл опрос среди пользователей, чтобы подвести итоги 2019 года и десятилетия. Среди игр лучшими стали ремейк Resident Evil 2 и The Last of Us (в российской локализации «Одни из нас») соответственно.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен