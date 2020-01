https://static.news.ru/photo/10a25a7e-3909-11ea-acbb-fa163e074e61_660.jpg GTA V Фото: Rockstar Games

Боевик GTA V возглавил список самых продаваемых игр десятилетия в США. При этом в топ-10 доминирует серия шутеров Call of Duty.

Со второй по шестую позицию расположились Black Ops, Black Ops II, Modern Warfare 3, Black Ops III и Ghosts соответственно. Седьмую строчку занял вестерн Red Dead Redemption 2. Следом вновь идут части Call of Duty: WWII (восьмое место) и Black Ops IIII (девятое место). Замыкает десятку лидеров Minecraft.

Ранее NEWS.ru рассказал, что агрегатор Metacritic провёл опрос среди пользователей, чтобы подвести итоги 2019 года и десятилетия. Среди игр лучшими стали ремейк Resident Evil 2 и The Last of Us (в российской локализации «Одни из нас») соответственно.