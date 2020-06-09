Фоторежим в The Last of Us Part II появится на релизе

https://static.news.ru/photo/8c574a26-aaf1-11ea-adec-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com/the-last-of-us-part-ii-ps4

Пользователи, получившие копию The Last of Us Part II («Одни из нас. Часть II») до релиза, сообщили о содержимом патче первого дня. Обновление, весящее 4 Гб, добавит фоторежим и галереи для концепт-артов и 3D-моделей.

Патч также включает дополнительные опции для игроков с ограниченными возможностями, исправляет ряд ошибок и добавляет улучшения в отдельные части постапокалиптического экшена.

Действие второй части развернётся спустя пять лет после оригинала. Игрокам вместе с повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.

«Одни из нас. Часть II» выйдет на PS4 19 июня.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony определилась с новой датой презентации игр для PlayStation 5. Онлайн-мероприятие пройдёт 11 июня в 23:00 по московскому времени.