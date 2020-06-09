Фоторежим в The Last of Us Part II появится на релизе

Пользователи, получившие копию The Last of Us Part II («Одни из нас. Часть II») до релиза, сообщили о содержимом патче первого дня. Обновление, весящее 4 Гб, добавит фоторежим и галереи для концепт-артов и 3D-моделей.
Патч также включает дополнительные опции для игроков с ограниченными возможностями, исправляет ряд ошибок и
Действие второй части развернётся спустя пять лет после оригинала. Игрокам вместе с повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.
«Одни из нас. Часть II» выйдет на PS4 19 июня.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony определилась с новой датой презентации игр для PlayStation 5. Онлайн-мероприятие пройдёт 11 июня в 23:00 по московскому времени.
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