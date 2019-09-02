https://static.news.ru/photo/2ac69ea8-cd7d-11e9-8496-fa163e074e61_660.jpg Фото: pagb666/YouTube

Создатель модификаций Noiser представил свою работу Doom 4 Vanilla. Энтузиаст два года работал над переносом оружия и монстров из перезапуска шутера в сиквел боевика 1994 года.

Манкубусы, например, научились стрелять из огнемётов, а ревенанты — летать на реактивных ранцах. Протагонист может вооружиться супербензопилой, двуствольным дробовиком, ускоренным пулемётом и многим другим.

Как выглядит изменённая классика, можно увидеть ниже.

Ранее News.ru рассказал, что студия CD PROJEKT RED представила новый пятнадцатиминутный ролик игрового процесса Cyberpunk 2077.