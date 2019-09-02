Создатель модификаций Noiser представил свою работу Doom 4 Vanilla. Энтузиаст два года работал над переносом оружия и монстров из перезапуска шутера в сиквел боевика 1994 года.
Манкубусы, например, научились стрелять из огнемётов, а ревенанты — летать на реактивных ранцах. Протагонист может вооружиться супербензопилой, двуствольным дробовиком, ускоренным пулемётом и многим другим.
Как выглядит изменённая классика, можно увидеть ниже.
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