Цифровая версия The Last of Us. Part II будет весить 100 Гб

https://static.news.ru/photo/93f0495e-8ad0-11ea-8cf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: thelastofus.playstation.com

Страница The Last of Us. Part II («Одни из нас: Часть 2») на сайте PlayStation раскрывает размер цифровой версии игры. Постапокалиптический экшен займёт на жестком диске 100 Гб.

Ранее Sony раскрыла, что физический релиз The Last of Us. Part II состоится сразу на двух дисках.

Пресс-служба «PlayStation Россия» также рассказал, что стэндап-комик и видеоблогер Данила Поперечный принял участие в озвучании одного из персонажей игры.

Когда мне предложили озвучить одного из героев, я сказал: «Да, конечно же». Но я думал, что мне дадут озвучить какого-нибудь бота, который будет ходить и говорить: «Кто здесь? Что это за звук?» А оказалось, у меня персонаж, который даже есть в кат-сценах. Я очень рад, для меня это большая честь. Это одна из моих самых любимых игр, – поделился впечатлениями Поперечный.

В конце апреля Sony назвала точную дату выхода постапокалиптического экшена The Last of Us. Part II («Одни из нас: Часть II»). Сиквел станет доступен владельцам PS4 19 июня.

Sony поделилась новой датой релиза «Одни из нас: Часть II» на следующий день после масштабной утечки по игре. 26 апреля неизвестный пользователь создал YouTube-канал под названием The Last of Us 2 Leaks и опубликовал на нём несколько роликов из игры. Некоторые из них раскрывают важные сюжетные повороты.